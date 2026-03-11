Le président Donald Trump a affirmé, mercredi, que les Etats-Unis avaient frappé « 28 navires poseurs de mines » iraniens, depuis le début de l’offensive militaire israélo-américaine contre l’Iran.

Détroit d’Ormuz : 28 navires iraniens poseurs de mines ont été frappés (Trump)

« Nous avons frappé 28 navires poseurs de mines jusqu’ici », a déclaré le Chef de l’exécutif américain à la presse en marge d’une visite d’usine dans l’Ohio, dans le nord des Etats-Unis.

Le président Trump a également réitéré que l’offensive militaire contre Téhéran était « très en avance » sur le calendrier initialement prévu, tout en la qualifiant à nouveau d’ »excursion ».

Le Commandement central des forces armées américaines (Centcom) a exhorté plus tôt dans la journée les civils iraniens à se tenir éloignés des ports du détroit d’Ormuz utilisés, selon l’armée américaine, à des fins militaires par l’Iran.

« Le régime iranien utilise des ports civils le long du détroit d’Ormuz pour mener des opérations militaires qui menacent le transport maritime international », a déclaré le Centcom dans un communiqué, ajoutant que « ces actions dangereuses menacent les vies de personnes innocentes ».

« Le Centcom exhorte les civils en Iran à éviter immédiatement tous les sites portuaires où les forces navales iraniennes opèrent », précise le communiqué, laissant entendre que l’armée américaine pourrait frapper ces infrastructures.

Mardi, le locataire de la Maison Blanche avait menacé Téhéran de « conséquences militaires sans précédent » si le régime iranien décidait de miner le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et le pétrole.

« Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu’elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l’Iran seront sans précédent », avait-il-averti.