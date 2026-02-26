Espagne : Ryanair renforce sa connectivité avec le Maroc pour l’été 2026

La nouvelle desserte Valence-Rabat sera assurée à raison de deux vols hebdomadaires durant la saison estivale, contribuant à renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays et à accompagner la croissance des échanges touristiques et économiques, indique la compagnie dans un communiqué.

Parallèlement, Ryanair prévoit d’intensifier ses liaisons entre Valence et Tanger, dans le cadre de l’élargissement de son offre vers des destinations à forte demande.

Selon la même source, le programme d’été 2026 de la compagnie au départ de Valence comprendra 59 liaisons pour un total de 336 fréquences hebdomadaires, soit une augmentation de 2 % par rapport à la saison précédente.

Cité dans le communiqué, la porte-parole de Ryanair en Espagne, Alejandra Ruiz, a souligné que ce programme permettra d’offrir aux passagers un choix plus large de destinations à des tarifs compétitifs, tout en réaffirmant l’engagement de la compagnie à poursuivre le développement de son réseau et à renforcer la connectivité aérienne.

L’ensemble du programme est d’ores et déjà ouvert à la réservation, avec des vols programmés jusqu’au mois d’octobre prochain, précise la compagnie.