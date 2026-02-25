La CEDEAO et l’Espagne s’allient en faveur de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) ont conclu un partenariat d’une enveloppe de 16 millions d’euros pour consolider l’inclusion et l’intégration en Afrique de l’ouest.

S’inscrivant dans le cadre du programme de coopération CEDEAO–AECID pour la période 2025-2028, cette initiative stratégique vise à renforcer la résilience des États membres, promouvoir l’inclusion et accélérer l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, indique mardi un communiqué de l’organisation régionale.

Ce partenariat mettra l’accent sur le développement rural, l’égalité et l’équité de genre ainsi que l’autonomisation des femmes et des jeunes filles. Il soutiendra également des secteurs prioritaires tels que l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’accès à l’énergie, les infrastructures et le renforcement institutionnel, en cohérence avec la Vision 2050 de la CEDEAO.

Lors de la cérémonie de signature tenue à Abuja, le Président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a souligné qu’il s’agissait de « la coopération la plus significative conclue avec une Communauté économique régionale en Afrique », mettant en avant un partenariat stratégique fondé sur des intérêts communs plutôt que sur une logique d’assistance.

De son côté, le Directeur de l’AECID, Antón Leis García, a réitéré l’engagement durable de l’Espagne envers l’Afrique de l’Ouest, qualifiant ce programme d’initiative structurante, dotée d’un budget de 16 millions d’euros.

À travers ces deux accords, la CEDEAO et l’AECID renforcent et renouvellent leur collaboration, affirmant leur volonté commune de promouvoir le développement durable, la stabilité régionale et la croissance économique.

Les retombées attendues incluent une intégration régionale accrue et des bénéfices concrets pour les populations ouest-africaines, en particulier pour les femmes et les filles, tout en consolidant les capacités institutionnelles des pays de la région, conclut le communiqué.