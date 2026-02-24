Rabat : les cafés et restaurants adaptent leur offre et cadence d’activité à l’ambiance du Ramadan

Dans plusieurs quartiers de Rabat, les établissements de restauration observent une affluence croissante à partir de la fin de l’après-midi, moment où les consommateurs se dirigent vers les cafés, snacks et restaurants pour partager l’iftar à l’extérieur du domicile. Les terrasses se remplissent progressivement, tandis que les cuisines tournent à plein régime dans les minutes précédant l’appel à la prière du Maghrib.

Face à cette demande saisonnière spécifique, de nombreux restaurateurs ont ajusté leur organisation. Les horaires ont été réaménagés afin de concentrer l’activité autour de l’iftar et des soirées ramadanesques, souvent prolongées jusqu’à tard dans la nuit.

Plusieurs établissements proposent désormais des menus dédiés, combinant plats traditionnels, harira, grillades, chebakia, dattes et autres desserts typiques du mois sacré, avec des formules pensées pour les familles et les groupes.

Les cafés, de leur côté, enregistrent une forte demande après la rupture du jeûne. Boissons chaudes, jus naturels, pâtisseries et collations légères figurent parmi les produits les plus sollicités, confirmant le rôle central de ces espaces comme lieux de détente et de sociabilité durant les soirées de Ramadan.

Sur le plan économique, les professionnels du secteur notent une amélioration graduelle de l’activité par rapport aux premières journées du mois. La fréquentation accrue en soirée permet de compenser la baisse observée durant les heures diurnes, plus calmes en période de jeûne.

Cette évolution est perçue comme un signal encourageant pour un secteur sensible aux variations saisonnières de la consommation.

Toutefois, cette reprise s’accompagne d’exigences accrues en matière de gestion. Les restaurateurs soulignent l’importance d’une organisation rigoureuse pour assurer la disponibilité des produits frais, limiter les ruptures de stock et maintenir la qualité du service malgré les pics d’affluence concentrés sur de courtes plages horaires.

L’approvisionnement en viandes, légumes, produits laitiers et ingrédients utilisés dans les préparations traditionnelles constitue un enjeu quotidien de taille, nécessitant une coordination étroite avec les fournisseurs locaux. Plusieurs établissements privilégient les livraisons fréquentes afin de garantir fraîcheur et conformité aux normes sanitaires.

Par ailleurs, le développement des services de livraison connaît une nette progression durant ce mois sacré. De nombreux clients optent pour la commande à domicile, particulièrement lors des jours de semaine, ce qui pousse les restaurants à renforcer leurs équipes dédiées à la préparation rapide et à la logistique de distribution.

Au-delà de l’aspect commercial, les cafés et restaurants participent pleinement à l’ambiance ramadanesque à Rabat et dans les autres villes du Royaume. Certains établissements décorent leurs espaces, adaptent leurs playlists musicales et proposent des animations discrètes, contribuant à créer un cadre convivial propice aux rencontres familiales et amicales.

Les nouveaux concepts de restauration continuent également de s’imposer, en combinant cuisine traditionnelle revisitée et offres internationales adaptées aux habitudes de consommation du Ramadan. Cette diversité répond à une clientèle de plus en plus attentive à la qualité, au confort et à la variété des expériences culinaires.

À ce stade du mois sacré, l’évolution observée à Rabat confirme la capacité du secteur de la restauration à s’ajuster rapidement aux rythmes particuliers du Ramadan, en conciliant exigences économiques, attentes des consommateurs et respect des traditions.