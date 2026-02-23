La relation Maroc-Espagne, l’une des « plus solides » au monde (Albares)

Dans un entretien accordé au quotidien « El Periódico », le chef de la diplomatie espagnole a dressé un bilan positif de la coopération bilatérale, affirmant que les relations entre Rabat et Madrid traversent actuellement leur « meilleur moment historique ».

M. Albares a notamment mis en avant l’intensité des échanges économiques, précisant que le volume du commerce bilatéral a atteint un niveau record de 21 milliards d’euros, illustrant le dynamisme croissant des relations commerciales entre les deux Royaumes.

Sur le plan sécuritaire, il a salué une « coopération exemplaire » dans les domaines policier et judiciaire, assurant que cette coordination étroite contribue de manière décisive à la gestion efficace des flux migratoires irréguliers et au renforcement de la sécurité commune.

Le ministre a également souligné l’importance stratégique de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de football 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, un projet qu’il a qualifié de « levier majeur » de rapprochement et de coopération régionale.

Enfin, M. Albares a insisté sur la dimension humaine et culturelle de cette relation bilatérale, rappelant que le Maroc accueille le plus vaste réseau d’Institut Cervantes au monde, reflet de la vitalité des échanges culturels et des liens étroits entre les deux sociétés.