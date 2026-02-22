Guinée : les élections législatives et communales prévues le 24 mai

Ce scrutin intervient dans le cadre du processus institutionnel engagé depuis septembre 2021, lorsque le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir et ouvert une période de transition.

À l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier, le général Doumbouya a été élu président de la République avec 86,72 % des voix, marquant la fin de cette transition.

En janvier, le chef de l’État a confirmé Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement, composé de 27 ministères et de deux secrétariats généraux.

L’organisation des élections législatives et locales constitue une nouvelle étape dans le processus de rétablissement de l’ordre constitutionnel et de mise en place des institutions nationales.