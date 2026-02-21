USA : une puissante tempête hivernale attendue ce weekend dans le nord-est

« La tempête devrait apporter de fortes chutes de neige, des vents violents et des conditions de blizzard du Delaware au sud du Connecticut », a averti le NWS, précisant que les chutes de neige attendues devraient atteindre 2,5 à 5 cm par heure.

Des vents soutenus de 40 à 56 km/h sont également attendus, a indiqué le NWS, ajoutant que le vent combiné à la neige pourrait provoquer la chute de branches d’arbres ainsi que des coupures de courant.

Le NWS a, en outre, averti que la tempête rendra les déplacements « dangereux, voire impossibles », car les conditions de blizzard réduisent la visibilité, estimant que les routes dans certaines régions pourraient devenir impraticables.

Brian Hurley, météorologue au Centre américain de prévision météorologique (WPC), a expliqué que « c’est le vent qui va créer des conditions de blizzard, mais il va également causer d’autres problèmes, notamment des inondations modérées à importantes et de fortes vagues sur la côte nord-est ».

« Cela concerne toute la région, du Delaware à Cape Cod », a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse.

Contrairement à la tempête qui a frappé le nord-est américain en janvier, annoncée une semaine à l’avance, la nouvelle tempête sera plus venteuse et plus humide.

Lors de la tempête hivernale de janvier, les gouverneurs de plusieurs États américains avaient décrété l’état d’urgence afin de protéger la population et les infrastructures publiques.