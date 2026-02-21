Arabie saoudite publie un guide pour préserver la sécurité des pèlerins de la Omra pendant le Ramada

L’Arabie saoudite a publié un guide d’orientation visant à préserver la sécurité des pèlerins de la Omra et des fidèles durant le mois de Ramadan.

Ce guide, édité par le ministère de l’Intérieur, vise également à faciliter l’accomplissement des rites et des prières dans un climat de sûreté, de sérénité et de fluidité, rapporte, samedi, l’agence de presse saoudienne (SPA).

Il comprend des instructions relatives aux modalités d’accès à la Mosquée Al-Haram lors de l’arrivée pour la Omra ou la prière, notamment par le biais des transports publics, de la gare ferroviaire, des véhicules privés, des taxis, des navettes et de la marche à pied. Il présente également les emplacements et localisations des parkings dédiés.

Ce document met en exergue la signalisation routière ainsi que celle installée aux portes et dans les esplanades de la Mosquée Al-Haram, en plus de diverses consignes contribuant au maintien de la sécurité et à l’accomplissement de la Omra et des prières, en toute aisance et tranquillité.