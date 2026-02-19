Maroc/Hajj 1448 H : tirage au sort du 02 au 13 mars 2026 (ministère des Habous)

L’opération de tirage au sort aura lieu au niveau des caïdats et provinces du Royaume pour la liste des candidats encadrés par le ministère et au niveau des préfectures pour la liste des candidats encadrés par les agences de voyage, indique le ministère dans un communiqué.

La liste définitive des pèlerins retenus sera dévoilée immédiatement au terme de ces opérations pour les deux listes, de même que la liste d’attente pour un éventuel remplacement des personnes ayant désisté, conclut le communiqué.