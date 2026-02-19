Pérou: José Balcazar élu président du Congrès et devient chef de l’État par intérim

Face à lui, la députée Maria del Carmen Alva briguait également la présidence du Congrès.

Au total, 113 parlementaires étaient présents lors de la séance. A l’issue du dépouillement, José Balcazar a obtenu la majorité requise, scellant son accession à la tête du pouvoir législatif et, par voie de conséquence, à la magistrature suprême.

Dans son premier discours en sa qualité de chef d’Etat par interim, Balcazar s’est engagé à garantir des élections libres et à poursuivre la lutte contre la criminalité, ainsi qu’une transition démocratique du pouvoir.

Balcazar, qui devra notamment veiller à l’organisation du prochain scrutin présidentiel prévu le 12 avril, restera en fonction jusqu’au 28 juillet, date d’investure du futur chef de l’Etat élu au suffrage universel.