USA : deux semaines après son enlèvement, la mère de la présentatrice télé Savannah Guthrie toujours introuvable

L’affaire, qui captive les Américains et les chaines de télévision, est entourée de mystère et suscite depuis une importante couverture médiatique aux Etats-Unis.

Le président américain, Donald Trump, a affirmé lundi sur son réseau Truth Social qu’il suivait les derniers développements dans les médias et a dit espérer une « issue positive ».

Présentatrice de l’émission matinale populaire « Today » sur NBC News, Savannah Guthrie s’est adressée directement la veille aux ravisseurs de sa mère dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Qui que vous soyez, si vous la détenez ou si vous savez où elle se trouve, il n’est jamais trop tard. Vous n’êtes pas perdus ni seuls. Il n’est jamais trop tard pour faire ce qui est juste », a-t-elle imploré.

« Nous gardons espoir et nous continuons d’y croire », a également assuré Savannah Guthrie.

Le FBI avait diffusé la semaine dernière des images d’un individu masqué et armé qui semblait manipuler la caméra de la porte d’entrée du domicile de Nancy Guthrie le soir de sa disparition.

Les enquêteurs ont indiqué dimanche avoir prélevé de l’ADN sur un gant retrouvé près du domicile de l’octogénaire, qui semble correspondre à ceux portés par l’individu aperçu sur ces images.

Une demande de rançon exigeant de l’argent en échange de la libération de la mère de Savannah Guthrie avait été envoyée à trois médias locaux à Tucson. La famille de la victime avait indiqué dans un premier temps qu’elle comptait payer la rançon, mais il n’est pas encore claire si de l’argent a été versé aux ravisseurs présumés.