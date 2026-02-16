Affaire Epstein : perquisition à l’Institut du monde arabe à Paris

Une perquisition est menée ce lundi à l’Institut du monde arabe à Paris, dans le cadre de l’enquête ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant son désormais ex-président Jack Lang, et sa fille Caroline Lang, après les révélations sur leur proximité avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein.

« Des opérations de perquisition visant divers lieux, dont notamment l’Institut du monde arabe, sont actuellement en cours. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier le 6 février, du chef de blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et Caroline Lang », indique le Parquet National Financier dans son communiqué.

Cette enquête concerne « les faits révélés par Mediapart relatifs à Caroline et Jack Lang » et leurs liens financiers supposés avec Jeffrey Epstein, précise le PNF.

Selon une enquête publiée le 2 février par le média d’investigation, Caroline Lang a fondé en 2016 avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein une société offshore domiciliée aux îles Vierges américaines.