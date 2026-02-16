Le Royaume-Uni envisage une importante hausse de son budget de défense (BBC)

Le Royaume-Uni envisage une importante hausse de son budget de défense dans le but d’atteindre les objectifs déjà fixés, rapporte lundi la chaine de télévision publique britannique BBC. La mesure est actuellement à l’étude au Downing Street, siège de la primature britannique à Londres, a dit la BBC.

Le Premier ministre Keir Starmer, a indiqué, lors de la conférence sur la sécurité qui s’est tenue le weekend à Munich, que « pour faire face à la menace plus large, il est clair que nous allons devoir dépenser davantage, et plus rapidement. » M. Starmer s’est engagé l’année dernière à consacrer 2,5% du produit intérieur brut (PIB) britannique à la défense d’ici avril 2027. Il a également exprimé l’ambition d’augmenter cet effort à 3% du PIB lors de la prochaine législature.

Selon la BBC, les conseillers du chef du gouvernement examinent désormais des propositions visant à atteindre cet objectif de 3% avant la fin de la législature en cours. Aucune décision n’a encore été prise et le Trésor fait preuve de prudence, souligne la BBC, relevant que l’idée a été évoquée lors d’une réunion du Premier ministre avec ses conseillers au début du mois, au cours de laquelle ils ont examiné la meilleure manière d’honorer les engagements actuels en matière de défense dans le cadre du « plan d’investissement de défense ».

Des informations publiées le mois dernier suggéraient que le ministère britannique de la Défense avait besoin de 28 milliards de livres Sterling supplémentaires pour couvrir les coûts au cours des quatre prochaines années. « Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous souhaiterions faire, aussi rapidement que nous le voudrions, dans le cadre du budget qui nous est alloué », a indiqué, en janvier dernier, Richard Knighton, chef d’état-major britannique.

Des sources de Downing Street, citées par la BBC, ont indiqué que le plan d’investissement de défense était toujours en cours de finalisation et qu’aucune décision n’avait été prise. Atteindre l’objectif de 3% du PIB cinq ans plus tôt que prévu représenterait un coût considérable, selon les mêmes sources.

L’Office for Budget Responsibility, l’organisme indépendant chargé de fournir des prévisions économiques au gouvernement, a indiqué en mars de l’année dernière qu’une augmentation des dépenses de défense à 3% du PIB représenterait, d’ici 2029-2030, un coût supplémentaire de 17,3 milliards de livres par an. En 2025, le Royaume-Uni a consacré environ 2,3% de son PIB à la défense, soit près de 66 milliards de livres. Le pays, à l’instar de l’ensemble des alliés de l’OTAN, s’est également engagé à porter ses dépenses de défense à 3,5% du PIB d’ici 2035.