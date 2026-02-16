Ksar El Kébir: distribution de denrées alimentaires au profit des habitants de retour après l’amélioration des conditions météorologiques

Cette opération vise à réunir les conditions appropriées pour permettre aux citoyens de retrouver le cours normal de leur vie, d’autant plus que le nombre de commerces et de structures de services ouverts devrait augmenter progressivement dans les prochains jours.

Les aides, qui seront distribuées progressivement selon le nombre des habitants de retour, comprennent notamment du lait, de l’huile, du sucre, de la farine, du riz et du thé.

Dans un centre dédié au rassemblement et à la préparation des aides, les paniers alimentaires sont conditionnés dans des sacs spécifiques sous la supervision des autorités locales, avec l’appui d’agents d’autorité et de bénévoles. Les paniers sont ensuite chargés dans des véhicules et de grands camions, qui se dirigent directement vers les quartiers ciblés.

Au quartier Assalam par exemple, la MAP a constaté une opération de distribution d’aides à domicile, pour laquelle deux véhicules ont été mobilisés et spécialement chargés afin d’accéder aux ruelles étroites et d’acheminer les aides au plus près des habitations des familles bénéficiaires.

Cette opération se poursuit à un rythme soutenu, grâce à une organisation rigoureuse et coordonnée visant à couvrir l’ensemble des quartiers et zones dont les habitants ont été autorisés à revenir lors de la première phase.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs citoyens ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les personnes touchées par les conditions climatiques exceptionnelles ayant affecté certaines provinces du Royaume.

Ils ont souligné que la distribution de ces aides dès le premier jour de leur retour illustre la proactivité des autorités pour répondre aux besoins des citoyens, ajoutant qu’elle intervient à un moment opportun dans ces circonstances particulières, d’autant que plusieurs commerces demeurent encore fermés, en attendant le retour de leurs propriétaires et la reprise normale de l’approvisionnement.

Cette opération s’inscrit également dans le cadre de la mobilisation continue des autorités publiques et des différents services concernés sur le terrain, que ce soit lors de la phase d’évacuation des citoyens vers des zones sûres, de leur hébergement, ou encore pour assurer leur retour et faciliter leur reprise du rythme de vie habituel.