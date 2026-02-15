Maroc : les tableaux rectificatifs définitifs des listes électorales générales mis à la disposition du public du 15 au 22 février
Les tableaux rectificatifs définitifs, élaborés par les commissions administratives chargées de l’opération de révision des listes électorales générales au titre de l’année 2026, ont été déposés auprès des bureaux administratifs locaux et des bureaux des services des communes et des arrondissements, et mis à la disposition du public pour consultation du 15 au 22 février, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur.
Durant cette même période, toute personne concernée peut consulter ces tableaux auprès des bureaux administratifs, tout comme ses données personnelles sur le site électronique dédié aux listes électorales générales « www.listeselectorales.ma ».
Le ministre rappelle, par ailleurs, que toute personne dont la demande d’inscription a été rejetée par la commission administrative ou qui estime que ladite commission a radié son nom de la liste électorale de manière illégale a le droit d’introduire un recours auprès du tribunal compétent durant la période allant du 23 février au 02 mars 2026.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les commissions administratives vont arrêter, le 31 mars prochain, les listes électorales générales définitives après révision ordinaire desdites listes, conclut le communiqué.