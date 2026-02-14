Le Burundi assure la présidence tournante de l’UA

Ce pays de l’Afrique de l’est succède ainsi à l’Angola, qui a assuré la présidence de l’organisation panafricaine durant l’année 2025.

La cérémonie de passation de pouvoir entre le président burundais, Évariste Ndayishimiye, et son homologue angolais, João Lourenço, a eu lieu lors de la séance d’ouverture du 39ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA.

Le 39ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA se tient les 14 et 15 février sous le thème : « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».