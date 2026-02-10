La FIFA lance la 2e édition de son programme de stages destiné aux professionnels du football

Destinée aux employés actuels des associations membres, cette initiative vise à préparer la nouvelle génération de professionnels de l’industrie du football et s’inscrit dans l’engagement de la FIFA en faveur de la formation continue et de l’équité à l’échelle mondiale.

« Ce programme est une expérience unique en son genre, qui mêle pratique et théorie dans le contexte plus général de la mission et des valeurs de la FIFA », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, cité dans un communiqué officiel.

Conçu pour accompagner l’évolution des carrières dans le football, le programme propose un cursus structuré combinant immersion professionnelle, apprentissage formel centralisé, activités de développement et événements de réseautage. Les participants effectueront jusqu’à 12 semaines de stage au siège de la FIFA à Zurich, au bureau de Paris ou dans l’un des bureaux régionaux, où ils contribueront à des projets et initiatives en cours tout en se familiarisant avec le fonctionnement de l’administration de l’instance dirigeante du football mondial.

Afin de garantir l’accessibilité du programme, la FIFA prendra en charge les frais de voyage, d’hébergement et de restauration des candidats retenus. L’édition 2026 couvrira 20 domaines de spécialisation, dont le développement du football féminin, les compétitions, le leadership technique, les technologies et données du football ainsi que les services aux associations membres.

Les candidats pourront postuler à un maximum de trois domaines, mais ne seront sélectionnés que pour un seul. Le programme est ouvert aux employés des associations membres titulaires d’un diplôme universitaire et disposant d’une expérience professionnelle de un à trois ans, une expérience significative dans le football pouvant être acceptée en lieu et place du diplôme.

Chaque association membre peut proposer jusqu’à cinq employés. Les candidatures s’effectuent via un formulaire en ligne, suivi d’entretiens d’admission pour les candidats présélectionnés. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 4 mars 2026 à 18h00 CET.

La première édition du programme, achevée fin 2025, avait permis à 20 stagiaires issus des six confédérations d’être diplômés en tant qu’ambassadeurs de leurs associations, et la prochaine édition entend renforcer encore la gouvernance et les capacités administratives du football mondial, selon le communiqué.