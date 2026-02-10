Protection du consommateur : le ministère de l’Industrie et du Commerce lance un appel à manifestation d’intérêt

Cette initiative, qui intervient dans le cadre du renforcement du mouvement consumériste national, s’inscrit dans la mise en œuvre du Programme d’appui au mouvement consumériste, dont l’objectif est de consolider le rôle stratégique des fédérations en matière d’information et de défense des droits et intérêts des consommateurs, tout en renforçant leurs capacités opérationnelles et leur expertise afin de garantir un impact réel sur le mouvement consumériste au Maroc, indique le ministère dans un communiqué.

Les fédérations retenues bénéficieront d’un contrat-programme de soutien sur trois ans, portant notamment sur des actions de sensibilisation, d’information et d’éducation du consommateur, fait savoir le communiqué.

Les projets seront sélectionnés en fonction de leur pertinence, de leur cohérence et de leur adéquation avec les chantiers prioritaires initiés par le Ministère, alors qu’une attention particulière sera accordée aux projets proposant des actions novatrices et susceptibles de maximiser l’impact et la pérennité des acquis, précise la même source.

Les fédérations intéressées doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 10 mars 2026 et peuvent consulter le règlement relatif à cet appel à manifestation d’intérêt sur le site web du Ministère (https://www.mcinet.gov.ma/fr/appel-a-manifestation), conclut le communiqué.