Coupe de la CAF : le WAC bat Nairobi United FC (1-0)

Après leur déconvenue face à Maniema Union dimanche dernier, les hommes d’Amine Benhachem ont su réagir avec une organisation rigoureuse et une discipline collective, leur permettant de renouer avec une précieuse victoire.

Le seul et unique but de la formation rouge a été inscrit par Wissam Ben Yedder à la 89 minute de jeu.

Repliée dans sa moitié de terrain, la formation de Nairobi United FC a su exploiter les espaces laissés par les Casablancais, se montrant particulièrement menaçante sur des contre-attaques rapides sans pour autant concrétiser ses occasions.

Profitant également du revers du Maniema Union face aux Tanzaniens d’Azam FC (1-0), le WAC occupe désormais la tête du classement avec 12 points, devant Maniema Union et Azam FC, crédités de 9 points chacun, tandis que Nairobi United FC ferme la marche avec zéro point au compteur.