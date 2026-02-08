Japon: le parti au pouvoir proche d’une large majorité aux législatives (médias)

Le PLD, qui a formé une coalition avec le Parti de l’innovation du Japon (JIP), a déjà assuré au moins 243 des 465 sièges de la chambre basse, dépassant la majorité absolue fixée à 233 sièges, contre 198 avant le scrutin, rapporte Kyodo News.

L’ensemble de la coalition au pouvoir devrait totaliser au moins 261 sièges, ce qui lui permettrait de présider toutes les commissions parlementaires et de faire avancer son agenda législatif, selon la même source.

La principale force d’opposition, l’Alliance réformatrice centriste, créée en janvier par la fusion de parlementaires du Parti démocrate constitutionnel du Japon et du Komeito, ancien allié du PLD pendant 26 ans, devrait subir de lourdes pertes.

Près de 1.300 candidats étaient en lice pour les 465 sièges de la Chambre basse, dont 289 pourvus au scrutin uninominal et 176 à la proportionnelle. La participation est estimée à 56,24%, en hausse d’environ deux points par rapport aux élections précédentes.

Les résultats officiels ne devraient être connus que lundi dans la journée.