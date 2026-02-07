Akhannouch : la conjoncture impose au RNI de se hisser au niveau des défis en proposant un modèle politique alternatif

Il a ajouté que « ces transformations conduisent vers un Maroc en constante ascension, un Maroc qui renforce sa position à l’échelle régionale et internationale, en parfaite cohérence avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, laquelle a fait de la justice sociale et du renforcement des institutions les piliers fondamentaux de ce processus ».

M. Akhannouch a relevé que « ce congrès, tenu dans un contexte exceptionnel au sein du parti, s’inscrit dans une conjoncture nationale tout aussi délicate et sensible », notant que « notre pays traverse une phase charnière marquée par d’importantes échéances, qui nous imposent, en tant que parti national, de se hisser au niveau des défis ».

Il a souligné que les enjeux liés aux prochaines échéances exigent du parti, de l’ensemble de ses structures et de ses instances, une préparation optimale, soutenant que c’est dans cette optique que se tient ce congrès extraordinaire, en tant qu’occasion pour voter la nouvelle direction du parti, ainsi que la prorogation du mandat de ses structures et instances, au regard de la proximité des prochaines échéances électorales.

Dans ce sens, M. Akhannouch a appelé l’ensemble des militantes et militants du RNI à poursuivre leur engagement et leur mobilisation au service du parti et de son parcours démocratique, insistant sur le fait que la responsabilité qui incombe aujourd’hui au RNI est de taille et requiert une mobilisation globale et la mise à contribution de toutes les énergies au service de la nation, en ce moment historique décisif.

De son côté, le président de la commission préparatoire du congrès, Rachid Talbi Alami, a salué les réalisations accomplies par le parti durant sa conduite de l’action gouvernementale, mettant en exergue les avancées enregistrées sur les plans économique et social, ainsi que les succès ayant accompagné la mise en œuvre des programmes gouvernementaux.

Le programme de ce congrès extraordinaire comprend deux points principaux, portant respectivement sur le vote relatif à la prorogation du mandat des structures du parti, dans le cadre du renforcement de son organisation, ainsi que sur l’élection du nouveau président du parti.