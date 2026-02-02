Arkia relie Tel Aviv à Errachidia malgré l’interdiction des liaisons régulières

Des appareils de la compagnie israélienne Arkia ont effectué des liaisons entre Tel Aviv et Errachidia dans le cadre d’un vol charter privé les 29 janvier et 1er février, alors que les liaisons aériennes régulières entre Israël et le Maroc restent suspendues depuis plus de deux ans.

Ces deux vols charters, non traçables sur Flightradar24 (signe d’un masquage des données de suivi), ont acheminé des pèlerins israéliens et marocains vers le Tafilalet pour la Hiloula annuelle du rabbin Itshak Abouhatzeira, figure emblématique du judaïsme marocain.

Depuis octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza, les compagnies israéliennes El Al, Israir et Arkia ainsi que la compagnie marocaine Royal Air Maroc ont cessé leurs vols directs entre les deux pays. Les laisons directes ne peuvent être effectués qu’au moyen d’autorisations ponctuelles et exceptionnelles accordées au cas par cas.

Avant octobre 2023, Arkia assurait des vols réguliers vers Marrakech et Essaouira, mais ces dessertes n’ont toujours pas repris en 2026 en raison du refus persistant du Shin Bet de lever l’interdit général, les vols ne pouvant être opérés qu’au moyen d’autorisations ponctuelles et exceptionnelles délivrées au cas par cas.