Chine : plus de 500 milliards USD investis dans des projets énergétiques clés en 2025 Monde

Les investissements chinois dans les projets énergétiques clés ont atteint un record de plus de 3.500 milliards de yuans (502,3 milliards USD) en 2025, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente, accélérant la transition du pays vers les énergies vertes, selon l’Administration nationale de l’énergie (NEA).

Les projets d’éolien terrestre ont vu leurs investissements grimper de près de 50 %, tandis que les filières de stockage d’énergie et d’hydrogène ont doublé en un an, indique la NEA dans son dernier rapport.

Les entreprises privées jouent un rôle central dans cette dynamique : leurs investissements ont progressé de 12,9 %, soit environ deux points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale pour les projets énergétiques clés.

L’année dernière, la capacité totale de production électrique de la Chine a atteint un niveau record de 3,89 milliards de kilowatts, portée par le développement rapide de l’éolien et du solaire. Les capacités cumulées de l’éolien et du photovoltaïque ont franchi pour la première fois le seuil de 1,84 milliard de kilowatts, soit 47,3 % du parc électrique national, enregistrant une hausse de 16,1 % sur un an.

Durant la période du 15e plan quinquennal (2026-2030), la demande d’électricité devrait croître à un rythme soutenu, tandis que la structure de l’offre deviendra plus diversifiée, rendant la construction d’un nouveau système électrique à la fois plus urgente et plus complexe.

Les autorités visent notamment des ajouts annuels d’au moins 120 millions de kilowatts de capacités éoliennes, dont 15 millions de kilowatts en mer, pour porter la capacité éolienne cumulée à 1,3 milliard de kilowatts d’ici 2030.