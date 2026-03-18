Le Brésil ratifie l’accord de libre-échange Mercosur-UE, entrée en vigueur prévue pour mai

Le Brésil a officialisé mardi l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne, permettant son entrée en vigueur prévue pour le 1er mai.

Lors d’une séance au congrès, le président Davi Alcolumbre a décrit cet accord comme un “instrument de stabilité internationale” et un symbole de paix et de prospérité dans un monde en crise.

Après plus de 26 ans de négociations, l’accord, signé en janvier à Asuncion, vise à établir une zone de libre-échange pour plus de 700 millions d’habitants, avec un PIB total d’environ 22.000 milliards de dollars.

Il prévoit la suppression progressive des droits de douane sur 91 % des produits européens sur 15 ans et sur 95 % des exportations du Mercosur en 12 ans. La ratification a été finalisée par le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, et la Commission européenne a déjà annoncé une application provisoire. Le vice-président brésilien, Geraldo Alckmin, a souligné que cet accord renforcera l’économie brésilienne et diversifiera ses marchés.

Pour protéger les producteurs locaux, le gouvernement a mis en place des mesures de sauvegarde en cas de perturbations dues aux importations favorisées par l’accord.