Épidémie de méningite en Angleterre, les autorités évoquent une situation « virulente”

En Angleterre, le comté de Kent fait face à une épidémie de méningite, avec 20 cas signalés et deux décès. Les autorités sanitaires britanniques décrivent cette situation comme “virulente” et avertissent que le nombre de cas pourrait encore augmenter en raison de la période d’incubation de la maladie, qui varie de deux à quatorze jours.

Des cas ont été détectés dans cinq établissements scolaires du Kent, et un cas supplémentaire a été hospitalisé à Londres. Le Dr Thomas Waite, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre, a déclaré que cette épidémie est la plus rapide qu’il ait observée au cours de sa carrière.

Pour contrer cette crise, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a lancé un programme de vaccination ciblé pour les étudiants de l’université du Kent, en plus de distribuer 700 doses d’antibiotiques. Au total, environ 2.500 doses d’antibiotiques ont été administrées aux habitants du Kent, considérées comme la principale mesure de défense contre la propagation de l’épidémie.

Les autorités sanitaires ont également initié un programme de vaccination contre le méningocoque B, responsable de cette épidémie, qui sera d’abord proposé à 5.000 étudiants vivant sur le campus de Canterbury, avec la possibilité d’une extension en fonction de l’évolution de la situation.