GITEX Africa 2026 : Le Manifeste d’une souveraineté numérique à l’âme marocaine

Marrakech ne reçoit pas seulement le monde de la Tech ; elle lui répond. Si les débats précédents ont permis de poser le diagnostic des risques de l’IA, le GITEX Africa 2026 marque une étape supérieure : celle du passage de l’alerte à l’architecture d’une souveraineté assumée. Le Maroc n’importe plus seulement des solutions, il exporte désormais un modèle de civilisation numérique.

La « Task Force » de l’action : une synergie sans précédent

L’époque des initiatives isolées est révolue. La force du Royaume réside aujourd’hui dans une convergence institutionnelle qui fait école.

L’élan est porté par la stratégie Digital Morocco 2030. Ce chantier national, piloté par le Ministère de la Transition Numérique, trouve son bras armé dans l’Agence de Développement du Digital (ADD).

Sous la direction de Mohammed Drissi Melyani, l’ADD a su transformer l’infrastructure en un écosystème où nos startups et jeunes créateurs ne sont plus des figurants, mais les maîtres d’œuvre de solutions adaptées à nos réalités locales.

Cette puissance créative s’appuie sur un bouclier de confiance. La HACA, par les réflexions stratégiques de Narjis Rerhaye et Benaïssa Asloun, a su transformer la régulation en un moteur de modernisation pour l’audiovisuel. Ce cadre est sécurisé par la CNDP, où l’action d’Omar Seghrouchni sanctuarise la donnée comme un actif national.

UM6P : la forge de liIndépendance scientifique

Au cœur de cet édifice, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) joue un rôle de catalyseur de savoir. Sous la présidence de Hicham El Habti, l’université est devenue une véritable locomotive de souveraineté technologique à trois niveaux :

* La Recherche Appliquée : À travers le centre Ai Movement, la Pr. Amal El Fallah Seghrouchni forge une IA « consciente de son environnement », capable de comprendre les spécificités linguistiques (Darija) et socioculturelles de notre continent.

* La Puissance de Calcul : Avec son Supercalculateur — l’un des plus performants d’Afrique — l’université offre aux jeunes ingénieurs les moyens techniques de leur autonomie, brisant la dépendance envers les serveurs étrangers.

* Le Transfert vers l’Industrie : L’UM6P permet à nos jeunes talents de transformer une idée en un produit « Made in Morocco » compétitif.

L’Intelligence des Valeurs : La Maturité du Référentiel Marocain

L’originalité de la « méthode marocaine » réside dans son refus de laisser la technologie orpheline de ses racines. L’implication de la sphère religieuse dans le numérique n’est pas une réaction de circonstance, mais l’aboutissement d’une trajectoire de présence rationnelle amorcée dès 2005, lors de la restructuration du champ religieux.

Aujourd’hui, cet héritage permet un « Ijtihad Numérique » proactif. Il ne s’agit plus de juger l’outil avec recul, mais d’inviter la sagesse éthique à la table des concepteurs. Forte de sa tradition de juste milieu (Wassatya), la pensée marocaine insuffle à l’IA les concepts de dignité humaine (Karama) et de bien commun (Maslaha). C’est ce « supplément d’âme » qui garantit que le progrès serve l’humain sans jamais l’aliéner.

Marrakech, Capitale du futur maîtrisé

Le GITEX Africa 2026 consacre la naissance d’un modèle qui réconcilie l’audace de l’innovation avec la permanence des valeurs. Entre la vision ministérielle, la vigueur de notre jeunesse créative, l’excellence scientifique de l’UM6P et la maturité de nos ancres spirituelles, le Maroc prouve qu’il est possible de conquérir le futur tout en restant fidèle à son histoire.