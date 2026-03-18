Démantèlement de l’influence des Frères musulmans au Soudan : une nouvelle phase après la désignation américaine

La scène politique soudanaise connaît un développement notable après l’annonce de la reprise des travaux de la commission chargée de démanteler les réseaux de l’ancien régime islamiste. Créée à la suite de la chute du régime d’Omar el-Béchir en 2019, cette commission vise à mettre fin au système d’« empowerment » mis en place par les Frères musulmans durant leurs années au pouvoir.

La commission entend désormais relancer ses enquêtes pour poursuivre les dirigeants du mouvement et ses différentes structures. Cette initiative intervient alors que la décision des États-Unis de classer l’organisation des Frères musulmans au Soudan comme organisation terroriste est entrée en vigueur, un tournant susceptible d’ouvrir une nouvelle phase dans la gestion de l’influence du mouvement au sein de l’État soudanais.

Depuis le renversement du régime Béchir à la suite du soulèvement populaire de 2019, la question du démantèlement de l’architecture politique et économique construite par les islamistes au cours de trois décennies de pouvoir demeure l’un des dossiers les plus complexes du pays. Selon de nombreux rapports, les réseaux liés au mouvement ont réussi à préserver une influence significative au sein de certaines institutions de l’État et de l’économie nationale, rendant le processus de démantèlement particulièrement long et politiquement sensible.

Aujourd’hui, la donne semble évoluer. La décision de Washington d’inscrire les Frères musulmans du Soudan sur la liste des organisations terroristes étrangères apporte un soutien international aux efforts visant à poursuivre les structures organisationnelles et financières du mouvement. Cette désignation criminalise toute assistance ou financement en faveur de l’organisation et ouvre la voie au gel des avoirs, à l’imposition de restrictions de déplacement et à des sanctions financières ciblant ses dirigeants.

Pour de nombreux observateurs, cette décision ne se limite pas à sa dimension juridique. Elle constitue également un message politique clair concernant le rôle que la mouvance islamiste soudanaise aurait joué dans la complexification de la crise interne. Washington accuse en effet certains réseaux liés à ce courant d’avoir contribué à la violence contre des civils et d’avoir entravé les efforts internationaux visant à mettre fin au conflit, tout en entretenant des liens avec des structures régionales bénéficiant de soutiens extérieurs.

Dans ce contexte, la relance des travaux de la commission de démantèlement pourrait marquer une étape importante dans la réouverture des dossiers liés aux réseaux économiques et politiques qui se sont développés sous le régime islamiste. Les mesures envisagées pourraient inclure la dissolution d’organisations associées au mouvement, le gel de leurs ressources financières ainsi que l’ouverture d’enquêtes judiciaires visant certains responsables et membres de ces réseaux.

Toutefois, ces démarches restent entourées de fortes complexités politiques internes. Depuis 2023, le Soudan est plongé dans une guerre interne dévastatrice, ce qui signifie que toute tentative de recomposition du paysage politique demeure étroitement liée à l’évolution du conflit militaire et aux équilibres de pouvoir sur le terrain. Par ailleurs, la question de l’influence persistante des islamistes dans certaines institutions de l’État, notamment au sein de certains appareils sécuritaires, continue de susciter un débat intense entre les différentes forces politiques soudanaises.

Malgré ces obstacles, les développements récents indiquent que le dossier des Frères musulmans au Soudan est entré dans une nouvelle phase. Les pressions internationales semblent désormais converger avec les tentatives internes de reconstruction de l’État après des décennies de domination organisationnelle. Si ces efforts aboutissent, ils pourraient constituer une étape décisive vers la redéfinition de la vie politique soudanaise sur des bases différentes de celles qui ont prévalu durant les décennies précédentes.