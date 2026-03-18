CAN 2025 : Le verdict de la CAF est “une décision équitable qui aurait dû être prise plus tôt” (RMC Sport)

La chaîne française RMC Sport a salué le verdict du jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le qualifiant de “tout à fait juste”.

Lors de l’émission “After Foot”, le présentateur Gilbert Brisbois a souligné que bien que la décision soit logique, elle aurait dû être prise plus tôt, notant qu’elle intervient tardivement pour retirer un titre à une équipe qui a quitté le terrain, perturbant ainsi son adversaire.

L’analyste Daniel Riolo a exprimé ses préoccupations quant au précédent que pourrait créer cette situation, soulignant que l’arbitre n’avait pas appliqué les sanctions requises par la loi. Il a averti que le phénomène des équipes quittant le terrain pour contester les décisions arbitrales est dangereux, citant un incident récent impliquant une équipe turque. Il a également affirmé que le Maroc avait raison de revendiquer le respect des règles en vigueur, comme l’a confirmé la réaction de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

En vertu de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, le jury d’Appel de la CAF a statué que l’équipe nationale du Sénégal était déclarée forfait lors de la finale de la CAN Maroc 2025, le résultat étant homologué avec un score de 3-0 en faveur du Maroc. Cette décision a été prise suite à l’appel de la FRMF concernant l’application des articles 82 et 84 du règlement, comme l’a précisé la CAF dans un communiqué.