Municipales: à Nice, Bruno Retailleau refuse de soutenir Christian Estrosi
Le président du parti Les Républicains (LR), Bruno Retailleau, a refusé mercredi de soutenir Christian Estrosi face à Éric Ciotti pour le second tour des municipales à Nice, invoquant une campagne locale jugée « délétère » par la direction nationale.
Bien qu’un accord national lie initialement LR au parti Horizons, Bruno Retailleau a annoncé sur BFMTV-RMC qu’il ne donnerait aucune consigne de vote pour le duel niçois. Le dirigeant de la droite laisse ainsi les électeurs trancher « en leur âme et conscience » entre le maire sortant, Christian Estrosi, et son ancien allié Éric Ciotti, désormais soutenu par le Rassemblement national (RN).
Pour justifier ce retrait, l’ancien ministre de l’Intérieur a critiqué la stratégie de Christian Estrosi, l’accusant d’avoir sollicité des voix à gauche et de céder au « communautarisme ». Cette prise de position intervient alors que la liste du maire sortant comporte pourtant plusieurs candidats issus des rangs de LR, illustrant les fractures profondes au sein de la droite traditionnelle.
Cette décision marque un désaveu pour le camp Estrosi et souligne la complexité des alliances à Nice, où l’ancien président des Républicains, Éric Ciotti, tente de conquérir la mairie avec l’appui de l’extrême droite. La direction de LR semble ainsi privilégier une forme de neutralité critique plutôt que de valider une alliance de circonstance avec le bloc central.