Afghanistan : le bilan s’alourdit à 400 morts après un bombardement pakistanais

Une frappe pakistanaise contre un hôpital pour toxicomanes à Kaboul a causé la mort et la blessure de plusieurs centaines de personnes, selon les constatations sur place d’une organisation humanitaire.

L’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) a confirmé, ce mercredi 18 mars, l’ampleur du bilan humain suite au bombardement survenu lundi en Afghanistan. Les autorités locales font état de 408 décès et 265 blessés, des chiffres que l’organisation juge cohérents au regard des scènes de dévastation observées sur le site. La structure, qui accueillait environ 2 000 patients, a été en grande partie pulvérisée par la puissance de l’explosion.

Sur les lieux, les intervenants humanitaires décrivent des bâtiments entièrement calcinés et des décombres desquels les secours tentent d’extraire les victimes. L’identification des corps s’avère extrêmement complexe en raison de l’état de fragmentation des restes humains, le pays ne disposant pas de technologies médico-légales avancées pour ce type de catastrophe.

Face à l’intensification des hostilités entre le Pakistan et l’Afghanistan, les acteurs humanitaires appellent au respect strict du droit international et à la protection des civils. Une demande pressante a été adressée à la communauté internationale pour initier une médiation urgente afin de stopper l’escalade meurtrière entre les deux nations voisines.