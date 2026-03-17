Détroit d’Ormuz : Trump assure n’avoir « plus besoin d’aide » de la part des alliés des Etats-Unis

« Les Etats-Unis ont été informés par la plupart de nos alliés de l’Otan qu’ils ne voulaient pas être impliqués dans notre opération militaire contre le régime terroriste iranien », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

« Grâce aux succès militaires que nous avons eus, nous n’avons plus besoin et nous ne voulons plus de l’aide des pays de l’Otan. Nous n’en avons jamais eu besoin », a souligné le président américain.

« Je ne suis pas surpris par leurs actions toutefois, parce que j’ai toujours considéré l’Otan, qui nous coûte des centaines de milliards de dollars par an pour protéger ces pays, comme un système à sens unique », a jugé le chef de l’exécutif américain.

Le président Trump a cité également le Japon, l’Australie et la Corée du Sud, autres alliés ayant rejeté ses demandes d’assistance, assurant par ailleurs que plusieurs autres pays avaient répondu favorablement à son appel, mais sans dire lesquels.

Donald Trump avait aussi appelé la Chine à l’aide, mais Pékin s’est gardé jusqu’ici de répondre directement.

Dans une déclaration à la presse depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, peu après sa publication sur Truth Social, le président Trump a qualifié d' »erreur vraiment stupide » le refus de nombreux pays de l’Otan de porter assistance aux Etats-Unis pour sécuriser le détroit d’Ormuz.

Le blocage du détroit d’Ormuz par Téhéran suite à l’offensive militaire israélo-américaine a provoqué un gel sans précédent du commerce maritime mondial, qui pèse surtout sur les produits pétroliers, mais menace beaucoup d’autres secteurs industriels.

Cette route, qui permet les exportations de produits pétroliers et gaziers des pays du Golfe, est un point de passage clé du commerce de l’or noir. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transitent.