Israël annonce « l’élimination » d’Ali Larijani

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Par Atlasinfo

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi « l’élimination » d’Ali Larijani, l’un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l’armée israélienne.

« Le chef d’état-major vient de m’informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, chef du Bassidj – l’appareil répressif central de l’Iran, ont été éliminés hier soir », a déclaré M. Katz dans un message vidéo.

« Il rejoint le chef du plan de destruction, Ali Khamenei, et tous les membres vaincus de l’axe maléfique dans les profondeurs de l’enfer », a poursuivi Israël Katz dans sa prise de parole.

« Nous ciblons des éléments des Gardiens de la Révolution et de l’appareil répressif du régime », a également déclaré l’armée, citant dans un communiqué son chef d’état-major.
Selon la chaîne israélienne N12, l’opération était prévue dans la nuit de dimanche à lundi, mais aurait été reportée à la dernière minute. Ali Larijani a été visé par l’armée israélienne alors qu’il se trouvait, avec son fils, dans un appartement qui servait de refuge.

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