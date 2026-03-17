Israël annonce « l’élimination » d’Ali Larijani

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi « l’élimination » d’Ali Larijani, l’un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l’armée israélienne.

« Le chef d’état-major vient de m’informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, chef du Bassidj – l’appareil répressif central de l’Iran, ont été éliminés hier soir », a déclaré M. Katz dans un message vidéo.

« Il rejoint le chef du plan de destruction, Ali Khamenei, et tous les membres vaincus de l’axe maléfique dans les profondeurs de l’enfer », a poursuivi Israël Katz dans sa prise de parole.