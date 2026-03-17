Sahel : la bataille des corridors commence, le Maroc impose son axe atlantique

La rupture entre les États du Sahel et la CEDEAO ne redessine pas seulement les alliances politiques. Elle ouvre une nouvelle phase où la vraie compétition ne porte plus seulement sur la sécurité, mais sur les accès, les routes et les débouchés. Dans cette recomposition, le Maroc avance avec une stratégie claire : transformer l’Atlantique en levier de puissance régionale.

Longtemps, le Sahel a été enfermé dans une seule lecture : celle de la menace. Terrorisme, instabilité, fragilité des États. Cette réalité demeure. Mais elle ne suffit plus à comprendre ce qui est en train de se jouer.

La sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO a ouvert une rupture politique majeure. Elle marque la fin d’un cadre régional et le début d’une tentative de reconstruction autour de l’Alliance des États du Sahel. L’annonce d’une force conjointe de 5 000 hommes s’inscrit dans cette logique. Elle traduit une volonté d’autonomie stratégique. Mais elle ne transforme pas, à elle seule, les équilibres réels du terrain.

Car le cœur du problème reste intact. Le Sahel est un espace mobile, fragmenté, où les dynamiques sécuritaires évoluent en permanence. Ce qui change en revanche, c’est la nature même de la compétition. Elle ne se joue plus uniquement sur le terrain militaire. Elle se déplace vers les flux, les routes, les accès et les capacités de connexion.

C’est dans ce contexte que l’initiative portée par Mohammed VI prend toute sa portée. En proposant d’ouvrir aux pays du Sahel un accès à l’océan Atlantique, le Maroc ne se contente pas d’un positionnement diplomatique. Il introduit une autre lecture de la stabilisation : celle du désenclavement.

Pour des États sans accès direct à la mer, l’enjeu est structurant. Il ne s’agit pas seulement de commerce. Il s’agit de dépendance, de souveraineté, de capacité à exister dans les échanges mondiaux. L’accès à l’Atlantique devient alors un outil de transformation stratégique.

Cette dynamique s’inscrit dans un espace plus large. De la Mauritanie au Sénégal, en passant par les États atlantiques africains mobilisés autour du processus lancé depuis Rabat, se dessine une profondeur géopolitique nouvelle. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye incarnent cette façade atlantique qui devient progressivement un axe structurant.

Le Sahel n’est plus seulement une zone enclavée. Il devient un point de connexion potentiel entre l’intérieur africain et les grandes routes maritimes. Le changement d’échelle est considérable.

Dans cette perspective, le fait que le projet porte explicitement le nom du Maroc est loin d’être anodin. Ce n’est pas un symbole. C’est un engagement. Cela signifie qu’un État met en jeu ses infrastructures, sa façade maritime, sa stabilité institutionnelle et sa crédibilité africaine. Le Maroc ne parle pas seulement du Sahel. Il propose de le relier.

Face à cette dynamique, l’Algérie cherche à préserver sa propre centralité. Son retour diplomatique vers le Niger et le Burkina Faso, son rôle énergétique et ses projets sahariens traduisent une autre logique : celle d’un ancrage continental fondé sur l’énergie et les routes transsahariennes. Il ne s’agit pas d’une opposition frontale, mais d’une compétition de positionnement.

Les autres acteurs avancent avec prudence. Les États-Unis reviennent par une approche pragmatique, centrée sur la sécurité et les intérêts. L’Europe reste présente, mais son influence politique s’est affaiblie. Quant à la France, son retrait militaire a marqué la fin d’un cycle. Elle n’est plus aujourd’hui l’acteur structurant du Sahel.

C’est pourquoi la recomposition actuelle doit être lue autrement. Le Sahel reste un espace de crise. Mais il devient aussi un espace de projection. Une zone où se redéfinissent les routes, les alliances et les rapports de force.

Dans ce nouveau jeu, la question n’est plus seulement de savoir qui sécurise. Elle est de savoir qui connecte. Et sur ce terrain, le Maroc avance avec une idée simple mais stratégique : faire de l’Atlantique non plus une frontière, mais une profondeur.