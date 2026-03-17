Relations entre le régime iranien et le gouvernement d’al-Burhan au Soudan : convergence d’intérêts en période de crise

Ces dernières années, les relations entre le Soudan et l’Iran ont connu des évolutions significatives, notamment depuis le déclenchement de la guerre interne au Soudan en 2023 et la montée des tensions régionales dans la zone de la mer Rouge.

Dans un contexte d’isolement international croissant auquel fait face le pouvoir militaire à Khartoum, plusieurs signes indiquent un rapprochement politique et militaire entre le gouvernement du général Abdel Fattah al-Burhan et le régime iranien, suscitant de nombreuses interrogations quant à la nature et aux implications stratégiques de cette relation.

Retour des relations après des années de rupture

Pendant longtemps, les relations entre Khartoum et Téhéran étaient quasiment gelées. En 2016, le Soudan avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran dans un contexte régional marqué par une forte tension entre Téhéran et plusieurs pays arabes.

Toutefois, cette situation a progressivement évolué après l’éclatement de la guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide. Le gouvernement soudanais s’est alors retrouvé confronté à une situation militaire et politique complexe, l’incitant à rechercher de nouvelles sources de soutien.

Dans ce contexte, Khartoum et Téhéran ont rétabli leurs canaux diplomatiques et annoncé la reprise officielle des relations entre les deux pays après plusieurs années de rupture. Ce développement n’était pas simplement protocolaire, mais portait des implications politiques et sécuritaires importantes.

Coopération militaire dans le contexte de la guerre

Plusieurs rapports indiquent que la coopération entre les deux parties ne se limite pas au plan politique, mais s’étend également au domaine militaire. Des sources ont évoqué l’utilisation par l’armée soudanaise de drones qui seraient d’origine iranienne dans le cadre des opérations militaires en cours dans le pays.

Pour Khartoum, cette coopération représente un moyen de compenser certaines insuffisances en capacités militaires dans un contexte de pressions internationales et de guerre interne. Pour Téhéran, le Soudan constitue un point stratégique sur la mer Rouge, offrant à l’Iran l’opportunité de renforcer sa présence dans une région particulièrement sensible, marquée par une compétition régionale et internationale croissante.

Dimensions régionales au-delà du cadre soudanais

Ce rapprochement ne peut être compris sans tenir compte du contexte régional plus large. Depuis plusieurs années, l’Iran cherche à étendre son influence dans plusieurs espaces du monde arabe, profitant souvent des situations d’instabilité et des conflits internes.

Dans cette perspective, le Soudan pourrait représenter un nouveau point d’ancrage dans le réseau d’alliances que Téhéran tente de développer au-delà de ses frontières.

La position géographique du Soudan lui confère en effet une importance stratégique majeure dans l’équation de la sécurité maritime en mer Rouge, un corridor vital pour le commerce mondial et les flux énergétiques. Toute présence iranienne potentielle dans cette zone suscite donc l’inquiétude de plusieurs acteurs régionaux et internationaux.

Calculs politiques d’al-Burhan

Du côté soudanais, le rapprochement avec l’Iran peut également être interprété comme une tentative de briser l’isolement politique et de trouver de nouveaux partenaires. La guerre interne et la dégradation de la situation économique ont accru la dépendance du gouvernement soudanais à l’égard d’un soutien extérieur, qu’il soit politique ou militaire.

Cependant, ce choix comporte également des risques diplomatiques, car il pourrait compliquer les relations du Soudan avec plusieurs pays arabes et occidentaux qui voient d’un œil critique l’expansion de l’influence iranienne dans la région.

Quel avenir pour cette relation ?

L’avenir des relations entre Khartoum et Téhéran dépendra largement de l’évolution du conflit interne au Soudan et des dynamiques régionales plus larges. Si la guerre se prolonge et que les besoins militaires du gouvernement soudanais augmentent, il est probable que ce rapprochement se poursuive, voire se renforcer. À l’inverse, toute solution politique interne ou toute recomposition des équilibres régionaux pourrait conduire à une redéfinition des alliances.

Quoi qu’il en soit, le rapprochement entre le gouvernement d’al-Burhan et le régime iranien illustre une réalité géopolitique bien connue : dans les contextes de crise, les alliances se construisent souvent davantage sur la nécessité stratégique que sur des affinités idéologiques, rendant les relations internationales particulièrement mouvantes et imprévisibles.