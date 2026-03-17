Neil El-Aynaoui séquestré lors d’un cambriolage à son domicile de Rome

Le footballeur marocain Neil El-Aynaoui et ses proches ont été victimes d’un cambriolage avec séquestration à leur domicile de Rome, au cours duquel plusieurs objets de valeur ont été dérobés par un groupe armé.

Dans la nuit de lundi à mardi, un commando composé de six individus cagoulés et vêtus de noir a pénétré par effraction dans la résidence romaine du milieu de terrain international. Les assaillants étaient armés au moment de l’intrusion.

Le joueur était présent sur les lieux avec plusieurs membres de sa famille. Les malfaiteurs ont contraint Neil El-Aynaoui, sa compagne, sa mère, son frère ainsi que la compagne de ce dernier à s’enfermer dans une chambre de la maison. Cette séquestration a permis aux auteurs des faits de fouiller les lieux sans résistance.

Les cambrioleurs ont pris la fuite en emportant un butin composé de bijoux estimés à environ 10 000 euros. Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour identifier les responsables de cette agression, qui n’a fait aucun blessé physique parmi les victimes.