L’UE vise un partenariat renforcé avec le voisinage sud méditerranéen

Réunis lundi en Conseil Affaires étrangères, les chefs de diplomatie des Etats membres ont fait le point sur la mise en œuvre du Pacte pour la Méditerranée lancé en octobre 2025 et insisté sur la nécessité d’accélérer sa mise en œuvre et d’obtenir des résultats tangibles à travers des initiatives et projets concrets.

A l’issue de la réunion, la haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a indiqué dans une déclaration à la presse que les ministres ont examiné les progrès réalisés dans le cadre du Pacte pour la Méditerranée en vue de la réunion des dirigeants prévue à Nicosie le mois prochain.

« Nous nous préparons à organiser le Forum régional de sécurité en Méditerranée afin de coordonner des questions telles que la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme », a ajouté la cheffe de la diplomatie européenne.

Le pacte pour la Méditerranée est l’une des initiatives les plus importantes lancées par l’UE l’an dernier à l’égard de ses partenaires du voisinage méridional. Ce nouveau cadre de partenariat, fruit d’un vaste processus de consultation qui a réuni notamment les dix pays du sud de la Méditerranée, les Etats membres et les institutions de l’UE, vise à renforcer en profondeur et en substance les relations euro-méditerranéennes.