La Royal Air Maroc se prépare à s’envoler vers l’Inde et prépare l’arrivée de l’Airbus A220

Dans le cadre de son plan d’expansion visant une flotte de 200 appareils d’ici 2037, la Royal Air Maroc a défini une stratégie de segmentation rigoureuse de ses actifs. Selon des sources internes concordantes, l’avenir du segment long-courrier reposera exclusivement sur la famille Boeing 787 Dreamliner, avec l’exploitation combinée des versions 787-8 et 787-9. Ce choix confirme la volonté de la compagnie de standardiser ses opérations transatlantiques et intercontinentales pour optimiser la maintenance et la formation des équipages.

Pour les liaisons court et moyen-courriers, le transporteur national mise sur la famille Boeing 737 MAX. Ces appareils, plus économes en carburant, constituent le cœur du réseau reliant le hub de Casablanca aux capitales européennes et africaines. Parallèlement, une rupture historique se dessine avec l’introduction attendue de l’Airbus A220. Ce modèle est pressenti pour prendre en charge les vols régionaux et les segments court-courriers à moindre flux, remplaçant progressivement la flotte actuelle de jets Embraer et ATR de la compagnie.

Sur le plan du développement du réseau, Royal Air Maroc prépare activement son entrée sur le marché indien. Un projet de liaison directe est en cours de finalisation, bien que l’arbitrage final sur la destination n’ait pas encore été rendu. Les autorités de la compagnie hésitent actuellement entre les deux principales métropoles du pays : Delhi, la capitale politique, et Mumbai, le centre économique et financier.

Cette restructuration intervient alors que la RAM multiplie les opérations de leasing pour soutenir sa croissance immédiate. La compagnie a récemment intégré de nouveaux appareils pour accompagner la montée en puissance du Maroc comme hub aérien continental, ainsi que la construction de nouveaux terminaux à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tétouan.