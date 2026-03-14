LDC d’Afrique (quarts de finale aller): L’AS FAR concède un nul face au Pyramids FC (1-1)

Ahmed Hammoudan a ouvert le score pour les Militaires dès la 8e minute de jeu, avant que Mahmoud Zalaka n’égalise (52e).

Le match retour est prévu samedi prochain au Caire.

L’autre représentant du Maroc dans cette compétition africaine, la RS Berkane, affrontera Al Hilal du Soudan, samedi soir au stade municipal de Berkane.

Pour leur part, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns se sont imposés face au Stade Malien sur le score de 3 buts à 0.

Le programme des quarts de finale se poursuit, dimanche, avec un match qui opposera l’Espérance sportive de Tunis à Al Ahly d’Egypte.