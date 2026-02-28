Plus de 10.000 hectares inondés dans l’ouest de la France

Plus de 10.000 hectares de terres agricoles ont été durement touchés par les récentes inondations dans le département de Lot-et-Garonne (Ouest de la France), selon une première évaluation de la chambre d’agriculture locale.

Face à la situation particulièrement dégradée des exploitations céréalières et protéagineuses, la chambre a annoncé qu’un fonds d’urgence de 40 millions d’euros a été lancé pour soutenir les exploitations affectées par les intempéries.

Dans un communiqué, l’organisme agricole a précisé que 35 millions d’euros seront alloués sous forme d’aide exceptionnelle aux exploitations fragilisées, alors que cinq millions seront dédiés à la prise en charge sociale des agriculteurs en 2026.

La série record de précipitations et de tempêtes a provoqué de lourds dégâts, notamment dans les filières maraîchère et des légumes d’hiver, selon la même source.

Après les intempéries, de grandes quantités de fraises et de divers autres fruits non ramassés ont été jetées tout simplement, le trop-plein d’eau ayant provoqué l’asphyxie des cultures dans les champs.

Le ministère français de la Transition écologique avait prévenu, jeudi, que « le risque de nouvelles crues n’est pas à exclure » dans l’ouest de la France pendant les prochaines semaines en dépit de la tendance actuelle à la décrue.

« Les conditions initiales (débits des rivières élevés, saturation en eau des sols) vont rester durablement favorables à la formation de nouvelles crues », a précisé le ministère dans un communiqué sur la situation après les inondations exceptionnelles dans les régions de l’Ouest.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé mardi que 294 communes, dont 77 situées dans le Lot-et-Garonne, seront reconnues en état de catastrophe naturelle après les crues exceptionnelles qui ont touché l’ouest de l’Hexagone ces dernières semaines.