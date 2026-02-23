Maroc : lancement des « Conférences scientifiques » dédiées aux détenus d’affaires d’extrémisme et de terrorisme

Le lancement de ce programme, initié en partenariat avec le Centre Moussalaha, s’est déroulé en présence du président du Centre, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, ainsi que des experts et enseignants chargés de l’encadrement du programme.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la DGAPR en matière de réhabilitation intellectuelle et de renforcement de la sécurité spirituelle au sein des établissements pénitentiaires, indique le Centre Moussalaha dans un communiqué.

Ce programme vise à aider les bénéficiaires à rompre avec la pensée extrémiste et à promouvoir les valeurs de tolérance et de modération, en rejetant toute forme de radicalisation, en vue de favoriser leur réinsertion positive post-carcérale au sein de la société, poursuit la même source, notant que l’organisation de ce programme s’appuie sur les succès enregistrés lors de la première édition, qui a bénéficié à 345 détenus.

Ce programme, encadré par des experts et des professeurs spécialisés relevant de la Rabita Mohammadia des Oulémas et du Centre Moussalaha, s’articule autour de conférences interactives et d’ateliers de débat scientifique répartis sur trois jours par session, favorisant le dialogue, la pensée critique et une meilleure compréhension des textes et des valeurs religieuses.

La première session du programme connait la participation de 40 détenus à la prison locale de Salé, tandis que les 13 autres sessions prévues seront organisées dans d’autres établissements pénitentiaires à travers les différentes régions du Royaume au cours de cette année, dans le cadre d’une approche globale visant à élargir le cercle des bénéficiaires et à renforcer l’impact des programmes de réhabilitation en milieu carcéral.

À travers ce programme, le Centre Moussalaha réaffirme son engagement à poursuivre le développement de ses initiatives scientifiques et de réhabilitation, en coordination avec ses partenaires institutionnels, afin de contribuer aux efforts de prévention de l’extrémisme, de promouvoir la culture de la modération et du dialogue et de renforcer la sécurité intellectuelle ainsi que la cohésion sociale, conformément aux directives du Conseil d’orientation du Centre, conclut le communiqué.