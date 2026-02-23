Mexique : Les Etats-Unis ont fourni un appui en renseignement à l’opération contre « El Mencho » (Maison Blanche)

« Les États-Unis ont fourni un soutien en matière de renseignement au gouvernement mexicain afin de l’aider dans le cadre d’une opération (…) au cours de laquelle Nemesio Oseguera Cervantes, un baron de la drogue notoire et chef du cartel Jalisco New Generation, a été éliminé », a écrit Mme Leavitt sur le réseau social X.

La porte-parole de la Maison Blanche a rappelé que ce cartel avait été désigné en 2025 comme « organisation terroriste étrangère » par le président américain Donald Trump, affirmant que « El Mencho » était une « cible prioritaire pour les gouvernements mexicain et américain, car il était l’un des principaux trafiquants de fentanyl vers notre pays ».

« Le président Trump a été très clair : les États-Unis veilleront à ce que les narco terroristes qui envoient des drogues mortelles sur notre territoire soient contraints de faire face à la justice qu’ils méritent depuis longtemps », a-t-elle ajouté.

Agé de 59 ans, « El Mencho » était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l’arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán « El Chapo » et Ismael « Mayo » Zambada, incarcérés aux États-Unis.

« El Mencho » a été blessé lors d’une opération menée dans la localité de Tapalpa, dans l’État de Jalisco (ouest), et est mort « pendant son transfert par voie aérienne vers la ville de Mexico », a indiqué l’armée mexicaine dans un communiqué.

Nemesio Oseguera était l’un des barons de la drogue les plus recherchés par le Mexique et les Etats-Unis, qui offraient jusqu’à 15 millions de dollars pour sa capture.

Le CJNG, qu’Oseguera avait formé en 2009, est l’un des cartels les plus violents en Amérique latine, qui pratique l’extorsion, le trafic de migrants, vole du pétrole et des minerais, et commerce des armes, entre autres.

La mort de ce puissant chef du cartel a, par ailleurs, provoqué d’importants troubles dans plusieurs régions du Mexique. Des hommes armés auraient ouvert le feu dans certaines zones et des véhicules incendiés ont été utilisés pour ériger quelque 250 barrages routiers dans une vingtaine d’États, paralysant temporairement la circulation.

À Guadalajara, deuxième ville du Mexique et capitale de l’État de Jalisco, les habitants ont été contraints de rester confinés, tandis que les écoles ont fermé dans plusieurs États. Les forces de sécurité ont été placées en état d’alerte sur l’ensemble du territoire.