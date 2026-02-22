Le FC Barça domine Levante (3-0) et reprend la tête de la Liga

Par Atlasinfo

Le FC Barcelone s’est nettement imposé face à Levante UD (3-0), dimanche au Camp Nou, profitant de la défaite du Real Madrid la veille contre Osasuna (2-1) pour reprendre la tête de la Liga à l’issue de la 25e journée.

Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1re, 15e), le champion en titre a largement dominé le promu, affichant une maîtrise collective rassurante après deux revers consécutifs face à l’Atlético Madrid (4-0) et à Gérone FC (2-1).

Le jeune milieu catalan Marc Bernal a rapidement ouvert le score en reprenant un centre précis d’Eric Garcia (4e, 1-0), avant que le capitaine Frenkie de Jong, bien servi par Joao Cancelo, ne double la mise d’une finition maîtrisée (32e, 2-0).

Entré en seconde période, Fermin Lopez a scellé la victoire catalane d’une frappe puissante du pied gauche en fin de match (81e, 3-0).

Au classement, le Barça reprend la première place avec 61 points, soit une longueur d’avance sur le Real Madrid.

