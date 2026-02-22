Salon de l’Agriculture de Paris : le pavillon marocain, vitrine de la richesse et de la diversité des produits du terroir

Érigé sur une superficie de 300 m², cet espace donne à voir une immersion sensorielle dans la richesse et la diversité des produits du terroir, notamment l’Argane, le safran de Taliouine, les dattes Majhoul, l’huile d’olive, le caroubier, les plantes aromatiques et médicinales et les épices.

Dans une déclaration à la presse, M. El Bouari a indiqué que ce Salon, auquel le Royaume prend part pour la 13ème année consécutive, constitue une vitrine internationale de l’agriculture marocaine et de ses produits du terroir. La participation marocaine, a-t-il dit, illustre les efforts déployés par les femmes et les hommes qui s’engagent à mettre en valeur les produits marocains.

De son côté, le directeur général de l’Agence pour le développement agricole (ADA), Mehdi Rifi, a indiqué que l’ensemble des Régions du Royaume sont représentées dans ce Salon, mettant en avant la richesse, la diversité et la qualité des produits exposés. Le pavillon marocain, a-t-il poursuivi, connaît déjà un afflux important de visiteurs, faisant part de leur fort engouement pour les produits nationaux notamment en ce mois sacré de Ramadan.

Organisée sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et portée par l’Agence pour le développement agricole (ADA), la participation marocaine au SIA de Paris vise à développer davantage les débouchés commerciaux pour les produits du terroir marocains à l’international. Elle constitue un levier important de création de richesse et de revenus, notamment au profit des petits agriculteurs, s’inscrivant pleinement dans les objectifs de la stratégie « Génération Green 2020-2030 », visant l’émergence d’une nouvelle classe moyenne agricole et la valorisation des produits marocains à l’international.

Le Salon International de l’Agriculture de Paris est la plus grande manifestation agricole de France et l’un des plus importants événements mondiaux consacrés à l’agriculture et à l’alimentation. Il constitue une vitrine exceptionnelle pour les produits du terroir, l’élevage, la génétique animale et les innovations agricoles. Chaque année, le SIA rassemble consommateurs, décideurs, professionnels et acteurs de la recherche. En 2025, il a accueilli plus de 600.000 visiteurs, confirmant son rayonnement et son attractivité à l’échelle internationale.