Le Real Madrid concède sa première défaite en Liga

Par Atlasinfo

Le Real Madrid a concédé, samedi, sa première défaite en Liga sous la direction de Álvaro Arbeloa, battu sur la pelouse de Osasuna (2-1), un revers qui pourrait lui coûter la tête du championnat.

Dominés dans le jeu, les Madrilènes ont été menés juste avant la pause sur un penalty transformé par Ante Budimir (38e, 1-0), avant de réagir en seconde période grâce à Vinícius Júnior, auteur de son quatrième but en trois matches (73e, 1-1).

Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Raúl García a finalement offert la victoire aux locaux dans le temps additionnel (90e, 2-1).

Avec ce revers, le club madrilène, leader avec 60 points, offre au FC Barcelone (58 points) l’opportunité de reprendre les commandes en cas de succès, dimanche, à domicile face à Levante UD, au Camp Nou.

