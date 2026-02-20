Allemagne : le chancelier Friedrich Merz réélu à la tête de l’Union chrétienne-démocrate

Au total, 963 votes valides ont été exprimés, dont 878 en faveur de M. Merz, un score supérieur à celui enregistré lors de sa précédente réélection en 2024 (89,8%), mais inférieur aux 95% obtenus lors de sa première élection en 2022.

Dans un discours largement relayé par les médias, M. Merz, chancelier depuis mai 2025, a appelé à davantage de discipline et de coopération constructive au sein de la coalition gouvernementale qu’il mène.

“Nous devons sortir de la situation où un partenaire de coalition fait des propositions que l’autre rejette de manière rituelle”, a déclaré le chef de l’exécutif, qui gouverne avec le Parti social-démocrate (SPD) et l’Union chrétienne-sociale (CSU), formation conservatrice bavaroise.

Le chancelier fédéral a également reconnu que les attentes placées dans cette coalition avaient été trop élevées après le changement de gouvernement, estimant que l’ampleur des réformes engagées ne pouvait être réalisée du jour au lendemain.

Concernant la montée de l’extrême droite, “Alternative pour l’Allemagne” (AfD), désormais deuxième force politique du pays depuis les dernières législatives, M. Merz a réaffirmé son refus catégorique de toute coopération avec cette tendance, indiquant qu’il rechercherait un soutien exclusivement au centre de l’échiquier politique.

Abordant la politique étrangère, le chancelier fédéral allemand a plaidé pour une plus grande autonomie de l’Europe dans un contexte international marqué par la rivalité des grandes puissances. Il a affirmé que “dans cette nouvelle ère, la force compte”, tant sur les plans militaire qu’économique.

Le congrès de la CDU a été marqué par la présence de l’ancienne chancelière Angela Merkel, qui participait pour la première fois à un congrès de son parti depuis son départ du pouvoir en 2021, après avoir dirigé le pays pendant 16 ans.