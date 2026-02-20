Droits de douane : le Royaume-Uni évalue l’impact de la décision de la Cour suprême des États-Unis

Le gouvernement britannique a indiqué, vendredi, qu’il entend évaluer l’impact de la décision rendue le même jour par la Cour suprême des États-Unis d’annuler une grande partie des droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Un porte-parole de la primature britannique, cité par les médias, a indiqué que Londres travaille avec les États-Unis pour évaluer l’impact de l’annulation des droits de douane sur le Royaume-Uni. Il s’est, toutefois, dit confiant quant à la position commerciale privilégiée dont jouit le Royaume-Uni avec les États-Unis.

La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers imposés par l’Administration Trump sur les importations, estimant que le président avait « outrepassé ses pouvoirs » en imposant des droits de douane généralisés sur les importations provenant de presque tous les partenaires commerciaux du pays.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à conclure un accord tarifaire avec les États-Unis, avec des droits de douane de 10% sur toutes les importations en provenance de Grande-Bretagne, contre un taux uniforme de 15% pour l’Union européenne.

Par ailleurs, William Bain, de la Chambre de commerce britannique, cité par les médias, a estimé que la décision de la Cour suprême américaine « ne clarifie pas la situation pour les entreprises » après l’invalidation les tarifs.

