Droits de douane : le Royaume-Uni évalue l’impact de la décision de la Cour suprême des États-Unis

La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers imposés par l’Administration Trump sur les importations, estimant que le président avait « outrepassé ses pouvoirs » en imposant des droits de douane généralisés sur les importations provenant de presque tous les partenaires commerciaux du pays.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à conclure un accord tarifaire avec les États-Unis, avec des droits de douane de 10% sur toutes les importations en provenance de Grande-Bretagne, contre un taux uniforme de 15% pour l’Union européenne.

Par ailleurs, William Bain, de la Chambre de commerce britannique, cité par les médias, a estimé que la décision de la Cour suprême américaine « ne clarifie pas la situation pour les entreprises » après l’invalidation les tarifs.