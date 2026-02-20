Jakarta et Washington scellent un accord commercial stratégique sur fond de rééquilibrage tarifaire

L’Indonésie et les États-Unis ont conclu un accord commercial après plusieurs mois de négociations, redéfinissant les termes de leur relation tarifaire, a annoncé vendredi le ministère indonésien des Affaires économiques.

En directÉconomie
Par
Le texte a été signé à Washington par le ministre coordonnateur de l’Économie, Airlangga Hartarto, et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, en présence des présidents Prabowo Subianto et Donald Trump, qui ont exprimé leur volonté d’accélérer son application.

Selon les termes de l’accord, Jakarta supprimera les droits de douane sur la quasi-totalité des exportations américaines – agriculture, pharmacie, produits de la mer, technologies, automobile, chimie – et assouplira plusieurs barrières réglementaires.

En retour, Washington maintiendra un tarif de 19 % sur les produits indonésiens, avec des exemptions ciblées. Un mécanisme spécifique permettra à un volume déterminé de textiles et d’habillement d’entrer sans droits de douane sur le marché américain, en lien avec l’utilisation d’intrants textiles américains.

L’initiative intervient alors que le déficit commercial américain vis-à-vis de l’Indonésie a atteint 23,7 milliards de dollars en 2025. Elle s’inscrit dans la stratégie de Washington visant à réduire les asymétries tarifaires et à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement dans un contexte de fragmentation du commerce mondial.

Des engagements d’entreprises totalisant 38,4 milliards de dollars ont, par ailleurs, été annoncés dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique et de l’agriculture.

Le groupe minier américain Freeport-McMoRan a également signé un protocole pour étendre ses opérations dans le district de Grasberg, l’un des plus grands gisements mondiaux de cuivre situé en Papouasie indonésienne, un projet susceptible de générer près de 10 milliards de dollars par an et de renforcer l’accès américain aux minerais stratégiques.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite