Jakarta et Washington scellent un accord commercial stratégique sur fond de rééquilibrage tarifaire

Selon les termes de l’accord, Jakarta supprimera les droits de douane sur la quasi-totalité des exportations américaines – agriculture, pharmacie, produits de la mer, technologies, automobile, chimie – et assouplira plusieurs barrières réglementaires.

En retour, Washington maintiendra un tarif de 19 % sur les produits indonésiens, avec des exemptions ciblées. Un mécanisme spécifique permettra à un volume déterminé de textiles et d’habillement d’entrer sans droits de douane sur le marché américain, en lien avec l’utilisation d’intrants textiles américains.

L’initiative intervient alors que le déficit commercial américain vis-à-vis de l’Indonésie a atteint 23,7 milliards de dollars en 2025. Elle s’inscrit dans la stratégie de Washington visant à réduire les asymétries tarifaires et à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement dans un contexte de fragmentation du commerce mondial.

Des engagements d’entreprises totalisant 38,4 milliards de dollars ont, par ailleurs, été annoncés dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique et de l’agriculture.

Le groupe minier américain Freeport-McMoRan a également signé un protocole pour étendre ses opérations dans le district de Grasberg, l’un des plus grands gisements mondiaux de cuivre situé en Papouasie indonésienne, un projet susceptible de générer près de 10 milliards de dollars par an et de renforcer l’accès américain aux minerais stratégiques.