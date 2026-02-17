Anne-Claire Legendre désignée à la tête de l’Institut du monde arabe

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a proposé ce mardi 17 février le nom d’Anne-Claire Legendre pour prendre la présidence de Institut du monde arabe (IMA). La diplomate de carrière, arabophone, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient fait l’unanimité parmi les membres du conseil d’administration qui se réunissent dans la matinée.

Après 13 années à la tête de l’IMA, Jack Lang, 86 ans, a été forcé de démissionner le 7 février, après les révélations sur ses nombreux échanges avec le financier américain et criminel sexuel, mort en prison en 2019.

Le choix du conseil d’administration extraordinaire doit être entériné dans la matinée par le haut conseil composé des représentants des Etats membres de la Ligue arabe.

Trois candidats ont été retenus: Karim Amellal, ancien délégué interministériel à la Méditerranée; Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur chargé des Pôles et des affaires maritimes et ex-ambassadeur en Tunisie; et Anne-Claire Legendre, ex-porte-parole du ministère français des Affaires étrangères et actuelle conseillère Afrique du nord et Moyen-Orient à la cellule diplomatique de la présidence française.

Anne-Claire Legendre, 46 ans, diplomate de carrière, est membre de la cellule diplomatique de l’Elysée depuis décembre 2023, après avoir été porte-parole du ministère des affaires étrangères pendant un peu plus de deux ans. L’ancienne consule générale à New York de 2016 à 2020 a également été ambassadeure de France au Koweït.