Trump avertit Téhéran contre les « conséquences » de ne pas conclure un accord sur le nucléaire iranien

En directInternational
Par
A la veille des pourparlers cette semaine à Genève entre Washington et Téhéran, le président américain, Donald Trump, a averti lundi soir l’Iran contre les « conséquences » de ne pas conclure un accord avec les Etats-Unis sur la question du programme nucléaire iranien.

« Je participerai à ces discussions, indirectement », a déclaré le locataire de la Maison Blanche à des journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One, en retournant à Washington après un weekend prolongé à sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride.

« Ils veulent conclure un accord (…) Je ne pense pas qu’ils veuillent assumer les conséquences de ne pas conclure un accord », a indiqué le président Trump en faisant référence aux autorités iraniennes.

L’Iran et les Etats-Unis entament une deuxième série de discussions mardi à Genève pour éloigner le risque d’une intervention militaire des Etats-Unis, Téhéran évoquant des signes d’une position américaine « plus réaliste » sur la question nucléaire.

Les deux pays avaient renoué le dialogue le 6 février à Mascate, la capitale d’Oman, après une escalade de menaces américaines.

Pour ces nouvelles discussions, les Etats-Unis et l’Iran se retrouvent cette fois à Genève, sous médiation du Sultanat d’Oman.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi est arrivé dès lundi en Suisse, où il a rencontré son homologue omanais Badr al-Busaidi pour expliquer « le point de vue et les considérations iraniennes sur la question nucléaire et la levée des sanctions ».

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite