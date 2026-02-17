Trump avertit Téhéran contre les « conséquences » de ne pas conclure un accord sur le nucléaire iranien

« Je participerai à ces discussions, indirectement », a déclaré le locataire de la Maison Blanche à des journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One, en retournant à Washington après un weekend prolongé à sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride.

« Ils veulent conclure un accord (…) Je ne pense pas qu’ils veuillent assumer les conséquences de ne pas conclure un accord », a indiqué le président Trump en faisant référence aux autorités iraniennes.

L’Iran et les Etats-Unis entament une deuxième série de discussions mardi à Genève pour éloigner le risque d’une intervention militaire des Etats-Unis, Téhéran évoquant des signes d’une position américaine « plus réaliste » sur la question nucléaire.

Les deux pays avaient renoué le dialogue le 6 février à Mascate, la capitale d’Oman, après une escalade de menaces américaines.

Pour ces nouvelles discussions, les Etats-Unis et l’Iran se retrouvent cette fois à Genève, sous médiation du Sultanat d’Oman.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi est arrivé dès lundi en Suisse, où il a rencontré son homologue omanais Badr al-Busaidi pour expliquer « le point de vue et les considérations iraniennes sur la question nucléaire et la levée des sanctions ».