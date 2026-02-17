Trump exhorte Kiev à conclure un accord de paix « rapidement » avec Moscou

Le président américain, Donald Trump, a exhorté lundi soir l’Ukraine à négocier et conclure un accord de paix « rapidement » avec Moscou, alors que négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève.

« L’Ukraine ferait mieux de venir à la table des discussions, et rapidement », a déclaré le président américain à des journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One, en retournant à Washington après un weekend prolongé à sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride.

La semaine dernière, le locataire de la Maison Blanche avait appelé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à « se bouger », assurant que la Russie voulait « conclure un accord ».

Les parties travaillent sur la base du plan américain dévoilé il y a plusieurs mois. La possibilité de concessions territoriales par Kiev, en échange de garanties de sécurité occidentales, est au coeur des discussions.

Un nouveau cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique au conflit se tiendra mardi et mercredi dans la capitale suisse.

Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations directes à Abou Dhabi sur une cessation des hostilités.

Mais ces pourparlers n’ont donné lieu à aucune percée diplomatique. Les négociations, très difficiles, bloquent en particulier sur la question d’un possible partage de territoires entre Kiev et Moscou.

